Bezaubernde Jeannie
Folge 15: Ein Tony zu viel
25 Min.
Man weiß bei der NASA, dass verheiratete Astronauten bei Tests besser abschneiden und würde es deshalb gern sehen, wenn auch Tony Nelson endlich in den Stand der Ehe eintreten würde - ein Vorhaben, das bei Jeannie auf begeisterte Zustimmung stößt. Doch Tony will nicht, und deshalb blinzelt Jeannie einen zweiten Tony herbei, der die gewünschte romantische Einstellung zeigt. Wenig später trifft Dr. Bellows den Ersatz-Tony - und bald weiß die gesamte NASA von Tonys Heiratsabsichten.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland