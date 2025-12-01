Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Jeannies Verlobter

FavesStaffel 1Folge 14
Jeannies Verlobter

Jeannies VerlobterJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 14: Jeannies Verlobter

25 Min.

Tony will Jeannie nicht heiraten. Der Flaschengeist benötigt einen Rat seiner Mutter, blinzelt einmal kurz - und wenig später erscheint die Frau Mama. Diese überzeugt Jeannie, dass Tony seine Meinung ändern wird, wenn sie vorgibt, Roger zu heiraten. Roger ist einverstanden, will aber Jeannies Eltern kennen lernen. Währenddessen hat Dr. Bellows ein Grundstück gekauft. Dort lässt Jeannie nun das Haus ihrer Eltern entstehen - und sorgt damit für ein beträchtliches Durcheinander.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Faves
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen