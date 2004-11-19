Bianca - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 016
Bianca nimmt Olivers Heiratsantrag an. Verliebt planen sie, noch vor Judiths Rückkehr gemeinsam nach Venedig zu fahren. Zur selben Zeit steckt Katy in großen Schwierigkeiten: Weil Viktor ihr das ganze Geld abgenommen hat, kann sie die Miete nicht zahlen und nun steht der Vermieter vor der Tür und droht, die Wohnung räumen zu lassen. Oliver ist der Zeitverzögerungstaktik seines Vaters müde und kauft im Alleingang "Solar-Trust-Aktien" in Höhe von 30 Millionen Euro. Am Abend genießt er seine "Hochzeitsnacht" mit Bianca. Als er nachts aufsteht, um sich etwas zu trinken zu holen, trifft er Katy in der Küche. Die berichtet ihm gespielt unbedarft, dass Bianca die letzten vier Jahre im Gefängnis saß. Oliver, ist geschockt.
