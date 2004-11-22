Bianca - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 017
Bianca wacht glücklich auf und wähnt Oliver neben sich. Der jedoch hat sich nachts heimlich aus der Wohnung geschlichen. Oliver weiht Matthias ein, dass Bianca im Gefängnis saß. Matthias glaubt, dass Bianca nur ein Strohfeuer ist und rät Oliver, bei Judith zu bleiben. Derweil ist Alexander verärgert darüber, dass Oliver die "Solar-Trust-Aktien" gekauft hat, ohne ihn zu informieren. Oliver geht Bianca aus dem Weg. Er ist sich nicht mehr sicher, ob es ein Fehler war, sich auf sie einzulassen und bittet sie, ihm Zeit zu gewähren. Bianca, die nicht ahnt, dass Oliver um ihre Vergangenheit weiß, gesteht ihm aus freien Stücken, dass sie im Gefängnis saß.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick