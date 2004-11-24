Bianca - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 019
Biancas und Katys Großmutter Ursula ist aus Mallorca zurückgekehrt und zieht zu ihren Enkelinnen in die WG. Bianca nimmt sich einige Tage frei, um mehr Zeit mit Ursula verbringen zu können. Zur selben Zeit schüttet Ariane Katy ihr Herz aus. Sie kommt sich alt und unattraktiv vor. Dagegen weiß Katy Abhilfe zu schaffen und bestellt zwei Masseure nach Gut Wellinghof. Genussvoll lassen sich die beiden Frauen verwöhnen ... Matthias ist noch immer der Ansicht, Oliver sollte sich von Bianca trennen. Oliver hört nicht auf den Rat seines Freundes. Statt dessen versichert er Bianca, dass er ihr vertraue und bittet sie, doch noch für einige Tage mit ihm nach Venedig zu reisen. Als sie bereits am Flugplatz stehen, klingelt Olivers Telefon: Judith kehrt noch früher als erwartet - in zwei Tagen zurück.
