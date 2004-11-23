Bianca - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 018
Oliver ist enttäuscht von Bianca, weil sie ihm ihre Zeit im Gefängnis so lange verschwiegen hat und geht ihr aus dem Weg. Unterdessen organisieren Ariane und Katy zur weiteren Unterstützung des Blindenvereins ein "Blind-Buffet". Um das Mitgefühl der erlesenen Gäste für die Blinden zu steigern, dürfen sie die zubereiteten Köstlichkeiten nur mit verbundenen Augen kosten. Die Veranstaltung wird ein sehr großer Erfolg. Einzig Alexander sagt in letzter Minute ab. Er zieht es vor, zu zweit mit Maren essen zu gehen. Bianca hält die Spannungen zwischen sich und Oliver nicht mehr aus und trifft sich mit ihm am Strand. Hier erzählt sie ihm, dass sie zu Unrecht verurteilt wurde, es aber niemals einen Beweis für ihre Unschuld geben wird. Sie bittet Oliver sich in Ruhe zu überlegen, ob er ihr vertrauen kann.
