Bianca - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 024
Oliver überspielt seine Verzweiflung über Judiths Schwangerschaft, indem er ihr vorschlägt, im "Fisch for Fun" auf das Baby anzustoßen. Unterdessen wird Denise von Sven bedrängt, mit ihm in den Urlaub zu fahren. Denise erklärt ihm durch die Blume, dass sie dazu keine Lust hat. Sven will das nicht verstehen. Matthias offenbart Tina, dass Oliver sich in Bianca verliebt hat. Tina reagiert schockiert und ist böse auf Matthias, weil er ihr die Wahrheit bislang verschwiegen hat. Da Bianca annimmt, dass Oliver inzwischen mit Judith gesprochen hat, kehrt sie mit zwiespältigen Gefühlen zurück zur Arbeit und ist um so schockierter, als Judith ihr unbefangen das "Du" anbietet und ihr freudig berichtet, dass sie schwanger ist.
