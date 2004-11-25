Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 020

TelenovelaStaffel 2Folge 5vom 25.11.2004
Folge 020

Folge 020Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 5: Folge 020

43 Min.Folge vom 25.11.2004Ab 6

Oliver und Bianca müssen ihre geplante Reise nach Venedig wegen Judiths verfrühter Rückkehr absagen. Oliver tröstet Bianca: Aufgeschoben sei nicht aufgehoben. Die Nachricht von Judiths baldiger Rückkehr verbreitet sich auf Gut Wellinghoff wie ein Lauffeuer. Erste Vorbereitungen werden getroffen, um Judith einen freudigen Empfang zu bereiten. Unterdessen nutzt Alexander die Abwesenheit Olivers im Büro aus, um die "Solar-Trust-Aktien" wieder zu verkaufen. Als Oliver von dem Geschäft seines Vaters erfährt, kommt es zu einem heftigen Streit zwischen den beiden. Sofia, nach wie vor heimlich in Sven verliebt, freut sich darauf, gemeinsam mit ihm und Denise am Abend auszugehen. Doch als sie die beiden im Gartenhaus sucht, muss sie mit ansehen, wie Sven und Denise miteinander schlafen.

