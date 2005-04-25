Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca versucht im Streit zwischen Eddie und Oliver zu vermitteln. Alexander ist wütend auf Pascal, weil dieser die Stadtwohnung für einen Euro an sich selbst verkauft hat. Judith versucht Ariane zu überreden, einer Therapie gegen ihre Alkoholsucht zuzustimmen.

