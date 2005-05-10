Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 131

TelenovelaStaffel 9Folge 11vom 10.05.2005
Folge 11: Folge 131

43 Min.Folge vom 10.05.2005Ab 6

Bianca will sich mit Oliver treffen, um ihm von Pascals Erpressungsversuch zu erzählen. Auf dem Weg zu Oliver trifft sie jedoch auf Eddie, der sie leidenschaftlich küsst. Als Oliver das beobachtet, reagiert er aufgebracht. Ariane besucht Tina und Matthias, merkt jedoch nicht, dass diese lieber ihre Zweisamkeit genießen würden.

