Bianca - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 130
Folge vom 09.05.2005
Bianca und Eddie genießen die erste Zeit in ihrer gemeinsamen Wohnung und laden Georg zu einem Willkommensessen ein. Ariane beteuert gegenüber Alexander, dass Matthias bisher ihr einziger Liebhaber war. Pascal beginnt, Bianca mit ihrer Vergangenheit zu erpressen.
