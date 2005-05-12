Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück
Staffel 9, Folge 133
vom 12.05.2005
43 Min.
Ab 6

Bianca plagt ein schlechtes Gewissen, weil sie sich heimlich mit Oliver trifft. Sie wollen bereden, wie sie Pascal gemeinsam auf eine falsche Fährte locken können. Katy und Pascal überreden Sven zu einem Pokerspiel. Da sie gezinkte Karten benutzen, verliert Sven. Als Bianca mit Eddie schläft, nennt sie ihn aus Versehen "Oliver".

