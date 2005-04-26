Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 9Folge 2vom 26.04.2005
Bianca nimmt es gelassen, als Pascal Katy als seine neue Liebe vorstellt. Eddie sieht zu, wie Bärbel und Bianca eine Sanddorncreme nach altem Rezept von Biancas Großmutter kochen. Ihm wird klar, dass er sich in Bianca verliebt hat.

