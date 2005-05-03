Bianca - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 127
43 Min.Folge vom 03.05.2005Ab 6
Bianca schließt Eddie immer mehr in ihr Herz und fragt ihn, ob er bei ihr einziehen möchte. Alexander findet einen alten Liebesbrief, den Matthias vor 17 Jahren an Ariane geschrieben hat, und reagiert schockiert.
Bianca - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises