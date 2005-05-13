Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 134

Staffel 9Folge 14vom 13.05.2005
43 Min.Folge vom 13.05.2005Ab 6

Eddie reagiert souverän und befreit Bianca von ihrem schlechten Gewissen. Oliver und Bianca suchen nach einer Lösung, wie sie Pascal ablenken und ihn auf eine falsche Spur bringen können. Die Versöhnung zwischen Matthias und Oliver scheitert. Sofia kann die zunehmende Alkoholsucht ihrer Mutter immer weniger ertragen.

Telenovela
