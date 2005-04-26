Bianca - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 122
43 Min.Folge vom 26.04.2005Ab 6
Bianca nimmt es gelassen, als Pascal Katy als seine neue Liebe vorstellt. Eddie sieht zu, wie Bärbel und Bianca eine Sanddorncreme nach altem Rezept von Biancas Großmutter kochen. Ihm wird klar, dass er sich in Bianca verliebt hat.
