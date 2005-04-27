Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 9Folge 3vom 27.04.2005
43 Min.Folge vom 27.04.2005Ab 6

Eddie gesteht Bianca seine aufrichtigen Gefühle. Sie offenbart ihm, dass sie vorbestraft ist. Oliver reagiert eifersüchtig, als er bemerkt, dass Bianca und Eddie sich näher gekommen sind. Katy belügt Sven und erzählt ihm, dass Maren einen neuen Freund hat. Anschließend verführt sie ihn.

Telenovela
