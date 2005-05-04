Bianca - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 128
43 Min.Folge vom 04.05.2005Ab 6
Bianca gesteht Eddie, dass sie ihn niemals so lieben kann wie Oliver, auch wenn sie sich sehr wohl mit ihm fühlt. Eddie ist Bianca dankbar für ihre Offenheit. Katy und Pascal versuchen, Olivers Geschäftspartner auszuhorchen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises