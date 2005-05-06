Bianca - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 129
43 Min.Folge vom 06.05.2005Ab 6
Oliver ist fassungslos, als Eddie ihm erzählt, dass er und Bianca ein Paar sind und dass sie nun auch zusammenwohnen werden. Obwohl Denise Sofia versichert, dass Heiko und sie nur gute Freunde sind, reagiert Sofia eifersüchtig.
Bianca - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze, Drama
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises