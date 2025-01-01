Tageszusammenfassung 11: Alle gegen MaximeJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 12: Tageszusammenfassung 11: Alle gegen Maxime
35 Min.Ab 12
Maxime eckt an: Bereits am Morgen schießen sich Yael, Ciara und Maja auf die Wakeboarderin ein. Als Maja und Mateo als Team die erste Nominierungsstimme der Woche vergeben müssen, fällt ihre Wahl - kein Wunder - auf das Container-Küken. "Ich finde, dass du hier in der Gemeinschaft nicht so viel beiträgst". Maximes (Nominierungs-)Rache folgt sofort.
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen