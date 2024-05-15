Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 72: Frauke erfährt die ganze Wahrheit!

Tageszusammenfassung 72: Frauke erfährt die ganze Wahrheit!

Folge vom 15.05.2024

Überraschung für Frauke: Die 29-Jährige darf endlich ihre Grußbotschaft sehen! Doch es folgt noch der weniger erfreuliche Teil: Sie wird jetzt auch erfahren, was im Container über sie gesagt wird. Frauke gibt sich gefasst: "Ich glaube, mich überrascht jetzt nichts." Außerdem: Mateo gewinnt das goldene Finalticket! Wie reagieren seine Mitbewohner:innen?

