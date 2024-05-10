Tageszusammenfassung 67: Krach zwischen Nicos und MateoJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 68: Tageszusammenfassung 67: Krach zwischen Nicos und Mateo
33 Min.Folge vom 10.05.2024Ab 12
Große Freude bei Nicos: Endlich darf auch er eine Grußbotschaft von seiner Familie sehen. Doch die gute Laune hält nicht an, denn er wird auch erfahren, was im Container hinter seinem Rücken geredet wird. Von Mateo ist Nicos schwer enttäuscht: "Du musst mir das ins Gesicht sagen!" Es kommt zum Riesenkrach. Lautstark gehen sich die Streithähne an: "Ich sage Dir, dass du zwei Gesichter hast", wirft Nicos Mateo vor.
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen