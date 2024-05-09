Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 66: Spiele und Spekulationen

Tageszusammenfassung 66: Spiele und Spekulationen

Folge 67: Tageszusammenfassung 66: Spiele und Spekulationen

Folge vom 09.05.2024

Der "Big-Brother"-Marathon geht weiter - und verlangt den Spielern diesmal eine Menge ab. "Das tut richtig toll weh!", stellt Frauke nach der Runde fest. Ansonsten ist weiterhin das "Container-Baby" Thema: "Wann merkt man denn eigentlich, wenn man schwanger ist?"

