Tageszusammenfassung 71: Simons Container-Abrechnung und Botschaft von TanjaJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 72: Tageszusammenfassung 71: Simons Container-Abrechnung und Botschaft von Tanja
31 Min.Folge vom 14.05.2024Ab 12
Simon musste den Container verlassen und rechnet mit den Bewohner:innen ab - vor allem zu der Beziehung von Marcus und Frauke hat er eine Meinung. Außerdem sorgt eine emotionale Nachricht von Tanja für Tränen im Container.
