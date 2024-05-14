Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 2024Folge 72vom 14.05.2024
31 Min.Folge vom 14.05.2024Ab 12

Simon musste den Container verlassen und rechnet mit den Bewohner:innen ab - vor allem zu der Beziehung von Marcus und Frauke hat er eine Meinung. Außerdem sorgt eine emotionale Nachricht von Tanja für Tränen im Container.

