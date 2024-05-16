Tageszusammenfassung 73: Glücksspiel und Intrigen: Alle gegen Frauke?Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 74: Tageszusammenfassung 73: Glücksspiel und Intrigen: Alle gegen Frauke?
32 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 12
Die Würfel sind gefallen! In dieser Woche entscheidet einzig und allein das Würfelglück über das Leben im Container. Christian würfelt die höchste Zahl und nominiert Frauke. Außerdem planen Luanna und Bertha eine fiese Intrige, um Frauke loszuwerden.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen