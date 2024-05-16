Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 73: Glücksspiel und Intrigen: Alle gegen Frauke?

JoynStaffel 2024Folge 74vom 16.05.2024
Tageszusammenfassung 73: Glücksspiel und Intrigen: Alle gegen Frauke?

Tageszusammenfassung 73: Glücksspiel und Intrigen: Alle gegen Frauke?Jetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 74: Tageszusammenfassung 73: Glücksspiel und Intrigen: Alle gegen Frauke?

32 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 12

Die Würfel sind gefallen! In dieser Woche entscheidet einzig und allein das Würfelglück über das Leben im Container. Christian würfelt die höchste Zahl und nominiert Frauke. Außerdem planen Luanna und Bertha eine fiese Intrige, um Frauke loszuwerden.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 3 Staffeln und Folgen