Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 11.10.2025: Episode 10
41 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12
Claes und sein Team lassen sich bei den Verkehrskontrollen am Flughafengelände auch von schlechtem Wetter nicht abschrecken. Die Grenzpolizisten wissen genau, worauf sie achten müssen. Die ersten Kandidaten sind zwar vorbestraft, aber sehr höflich. Und im Fahrzeug befinden sich weder Drogen noch gefährliche Gegenstände. Aber dann fällt den Beamten ein Mann wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Der Verdächtige macht einen verwirrten Eindruck. Und ein Zollbeamter entdeckt auf dem Röntgenschirm Drogenutensilien. Haben die Passagiere auch Cannabis im Gepäck?
Genre:Reality, Dokumentation
