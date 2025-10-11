Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 11.10.2025: Episode 9
41 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12
Die Grenzpolizei bereitet sich am Stockholmer Flughafen auf die Ankunft eines Reisenden vor, der wegen versuchten Mordes festgenommen werden soll. Der mutmaßliche Straftäter gilt als potenziell gewalttätig. Er hat mehrere Einträge wegen Gewaltdelikten. Falls er sich zur Wehr setzen sollte, stehen ausreichend Einsatzkräfte bereit. Und eine Zollbeamtin entdeckt bei einer Gepäckkontrolle eine große Menge Bargeld. Der Passagier aus Ghana behauptet, die 350 000 Cedi entsprächen circa 2500 bis 3000 Euro. Aber der Währungsrechner zeigt einen viel höheren Betrag an.
