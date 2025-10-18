Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 18.10.2025: Episode 12
41 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 6
Ein Passagier trägt am Stockholmer Flughafen Arlanda eine größere Menge Bargeld und Schmuck bei sich, den er außer Landes bringen will. Der Reisende hat kein geregeltes Einkommen. Das macht die Beamten misstrauisch. Wenn der Mann nicht belegen kann, woher das Geld stammt, drohen ihm juristische Konsequenzen. Am Zollkontrollpunkt ist in dieser Folge ein Bußgeld fällig. Und im Shopping-Bereich wird eine Person verdächtigt, Kleidung gestohlen zu haben. Die Frau zeigt keine Reue. Im Gegenteil: Sie verhält sich gegenüber der Grenzpolizei sehr aggressiv.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.