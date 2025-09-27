Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 27.09.2025: Episode 5
41 Min.Folge vom 27.09.2025Ab 6
Der Zollbeamte am Stockholmer Flughafen Arlanda hat es dem Reisenden mehrfach erklärt. Frisches Obst oder Gemüse darf der Mann nicht in die EU einführen. Und für den Shisha-Tabak in seinen Koffern muss er Steuern zahlen. Doch der Passagier will einfach nicht zuhören. Das strapaziert bei der Gepäckkontrolle die Nerven. Und am Terminal 5 hat die Grenzpolizei eine bestimmte Klientel im Auge. Der Airport ist ein internationales Drehkreuz. Und einige schwarze Schafe unter den vielen Tausend Passagieren versuchen große Summen Geld außer Landes zu schmuggeln.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.