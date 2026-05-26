Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 26.05.2026: Episode 30
46 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 6
Beamte der Abteilung für Schmuggelbekämpfung durchsuchen am Hafen Ambarli in Istanbul einen Container. Ein Röntgenscan hatte ergeben, dass die Fracht möglicherweise nicht mit der Zollerklärung übereinstimmt. Dieser Verdacht bestätigt sich. In seiner Deklaration hatte das Unternehmen nur fünf verschiedene Produkte angegeben, doch nun zeigt sich, dass viel mehr Waren verschifft wurden. Am Flughafen Sabiha Gökçen ist unterdessen eine Maschine aus London gelandet. Dort interessieren sich die Grenzschützer in dieser Folge für vier Koffer mit Kunsthaar-Perücken.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.