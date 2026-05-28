Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 28.05.2026: Episode 32
46 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6
Warum dreimal das gleiche Mischpult? Ein Flugzeug aus Zürich ist in Istanbul gelandet. Bei der Gepäckkontrolle fallen den Grenzschützern mehrere große Kartons auf. Die Reisende wird gebeten, die Pakete zu öffnen. Dabei kommt hochwertiges DJ-Equipment zum Vorschein, das nicht beim Zoll angemeldet wurde. Eine Reisende aus der Demokratischen Republik Kongo, dem zweitgrößten Land Afrikas, gerät in dieser Folge von „Border Control“ ebenfalls in Erklärungsnot. Die Dame hat in ihrem Koffer Menschenhaar verstaut. Die prall gefüllten Plastiktüten wiegen fast 25 Kilogramm.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.