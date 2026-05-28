Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Episode 32

DMAXFolge vom 28.05.2026
Episode 32

Episode 32Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Folge vom 28.05.2026: Episode 32

46 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6

Warum dreimal das gleiche Mischpult? Ein Flugzeug aus Zürich ist in Istanbul gelandet. Bei der Gepäckkontrolle fallen den Grenzschützern mehrere große Kartons auf. Die Reisende wird gebeten, die Pakete zu öffnen. Dabei kommt hochwertiges DJ-Equipment zum Vorschein, das nicht beim Zoll angemeldet wurde. Eine Reisende aus der Demokratischen Republik Kongo, dem zweitgrößten Land Afrikas, gerät in dieser Folge von „Border Control“ ebenfalls in Erklärungsnot. Die Dame hat in ihrem Koffer Menschenhaar verstaut. Die prall gefüllten Plastiktüten wiegen fast 25 Kilogramm.

Alle verfügbaren Folgen