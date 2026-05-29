Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 29.05.2026: Episode 33
46 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6
Die Jetskis in einem Schiffscontainer haben viele Hohlräume, deshalb gehen die Grenzschützer am Hafen in Istanbul auf Nummer sicher. Eine Drogenspürhündin kommt zum Einsatz. Der Vierbeiner beschnüffelt auch schwer zugängliche Stellen unter der Verkleidung. Und am Flughafen Sabiha Gökçen befinden sich im Gepäck eines Passagiers aus Athen keine persönlichen Gegenstände, dafür aber mehrere Damenhandtaschen. Während die Zöllner den Stoff, die Nähte und das Innenfutter begutachten, überprüft ein Kollege wie oft der Mann in letzter Zeit ein- und ausgereist ist.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.