Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Episode 34

DMAXFolge vom 09.06.2026
Episode 34

Episode 34Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Folge vom 09.06.2026: Episode 34

46 Min.Folge vom 09.06.2026

Tee von Marokko nach Singapur? Im Hafen der Millionenmetropole Istanbul fällt ein Schiffscontainer wegen einer ungewöhnlichen Transportroute auf. Waren dieser Art nehmen normalerweise den entgegengesetzten Weg. Deshalb will sich der Zoll die Fracht genauer ansehen. Auch am Flughafen Sabiha Gökçen gibt es Unstimmigkeiten. Dort befragen Beamte einen verdächtigen Reisenden. Der Mann hat in Thailand zwei Gepäckstücke aufgegeben, aber in der Türkei nur eines vom Band abgeholt. Wo ist der zweite Koffer geblieben? Hat der Passagier eine plausible Erklärung parat?

Alle verfügbaren Folgen