Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 18.05.2026: Episode 24
46 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6
Auf den Bildern des Röntgenscanners am Istanbuler Flughafen Sabiha Gökçen ist ein großes elektronisches Gerät zu erkennen, das angeblich zur Behandlung von vorzeitigem Samenerguss dient. Will der Passagier das Mitbringsel, das laut Rechnung einen fünfstelligen Betrag gekostet hat, in der Türkei mit Gewinn verkaufen? Das gilt es noch herauszufinden. In jedem Fall hätte er es vor der Einreise deklarieren müssen. Größere Mengen Gold muss man ebenfalls anmelden. Das haben zwei Frauen aus Saudi-Arabien nicht getan. Deshalb werden rechtliche Schritte eingeleitet.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.