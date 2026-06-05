Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 05.06.2026: Episode 39
46 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6
25 Schals, 100 Handschuhe und 25 Kleidungsstücke: Eine Reisende aus Ägypten möchte mit einer großen Menge an Textilien im Gepäck in die Türkei einreisen. Je mehr Produkte bei der Kontrolle am Flughafen in Istanbul zum Vorschein kommen, desto mehr Fragen haben die Zollbeamten. Doch die Frau kann keine Kaufbelege vorweisen und verstrickt sich obendrein in Widersprüche. Und am Ambarli-Hafen legt ein sogenanntes Roro-Schiff an. An Bord befinden sich Lastwagen. Eine Spürhündin soll die Fahrzeuge intensiv beschnüffeln. „Ünlem“ wurde auf Drogen abgerichtet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.