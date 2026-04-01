Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Malaysische Suppen

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 1vom 12.04.2026
Malaysische Suppen

Malaysische SuppenJetzt kostenlos streamen

Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Folge 1: Malaysische Suppen

23 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

Zwei japanische Schwestern geben an, für zwei Tage zum Einkaufen nach Neuseeland zu reisen - mit zwei Koffern voller Kosmetik und Designerkleidung. Für einen Kurztrip scheint das Gepäck ungewöhnlich umfangreich. Eine Familie aus den USA hat Softair-Gewehre im Gepäck, die täuschend echt aussehen, aber keine Einfuhrgenehmigung dafür. Im Koffer eines Reisenden aus Malaysia finden sich etliche Tütensuppen. Doch statt harmloser Gewürze enthalten sie eine gefährliche Substanz ...

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
ProSieben MAXX
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Alle 4 Staffeln und Folgen