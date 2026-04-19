Ein Falter sorgt für WirbelJetzt kostenlos streamen
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 4: Ein Falter sorgt für Wirbel
23 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Ein Reisender aus Taiwan mit auffälliger Flugroute wird kontrolliert. In seinen Koffern entdecken die Beamten über 25 Kilogramm MDMA. Im Postzentrum verbirgt eine Buddha-Statue aus Deutschland ein verdächtiges Geheimnis im Sockel.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:NZ, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-8, Season 11-15: TCB Media Rights Ltd & © Season 5-8: Videorechte: TCB Media Rights Ltd, Bildrechte: TCB Media Rights Ltd