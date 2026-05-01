Die verschwundene BrasilianerinJetzt kostenlos streamen
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 10: Die verschwundene Brasilianerin
23 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Am Flughafen Auckland sorgt eine verschwundene Brasilianerin für Rätsel: Ihr Gepäck ist da, doch sie bleibt stundenlang unauffindbar. Als sie endlich auftaucht, werfen ihre widersprüchlichen Aussagen viele Fragen auf. Im Postfrachtzentrum entdeckt der Zoll in Stifthaltern aus Indien verdächtige Substanzen, und die Biosicherheitskontrolle prüft ungewöhnliche Tierpräparate.
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Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:NZ, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-8, Season 11-15: TCB Media Rights Ltd & © Season 5-8: Videorechte: TCB Media Rights Ltd, Bildrechte: TCB Media Rights Ltd