Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Die verschwundene Brasilianerin

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 10vom 10.05.2026
Die verschwundene Brasilianerin

Die verschwundene BrasilianerinJetzt kostenlos streamen

Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Folge 10: Die verschwundene Brasilianerin

23 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Am Flughafen Auckland sorgt eine verschwundene Brasilianerin für Rätsel: Ihr Gepäck ist da, doch sie bleibt stundenlang unauffindbar. Als sie endlich auftaucht, werfen ihre widersprüchlichen Aussagen viele Fragen auf. Im Postfrachtzentrum entdeckt der Zoll in Stifthaltern aus Indien verdächtige Substanzen, und die Biosicherheitskontrolle prüft ungewöhnliche Tierpräparate.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
ProSieben MAXX
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Alle 4 Staffeln und Folgen