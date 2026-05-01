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Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Ein Bär ohne Reisepass

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 12vom 17.05.2026
Ein Bär ohne Reisepass

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Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Folge 12: Ein Bär ohne Reisepass

23 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Am Flughafen Auckland sorgt eine Brasilianerin für Aufsehen: Sie reist mit einem One-Way-Ticket ein und gibt an, nur Urlaub machen zu wollen. Die Einwanderungsbehörde hat allerdings Zweifel an ihrer Geschichte. Im Postfrachtzentrum entdeckt der Zoll in einem vermeintlichen Ingwerpaket eine gefährliche Überraschung. Außerdem taucht ein riesiges Bärenfell ohne entsprechende Papiere auf.

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