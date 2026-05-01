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Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Vegetarisches aus Vietnam

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 9vom 10.05.2026
Vegetarisches aus Vietnam

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Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Folge 9: Vegetarisches aus Vietnam

23 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Ein vietnamesischer Reisender führt nicht deklariertes Trockenfleisch und weitere Risikoprodukte ein. Im Postzentrum entdeckt der Zoll indes in einem vermeintlichen Fußschemel eine gefährliche Überraschung. Während ein chilenischer Passagier mit wenig Geld seine Freundin treffen möchte, bringt ein Südafrika-Urlauber außergewöhnliche Souvenirs mit.

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