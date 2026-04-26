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Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Geflügelte Passagiere

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 8vom 03.05.2026
Geflügelte Passagiere

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Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Folge 8: Geflügelte Passagiere

23 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12

Die Einwanderungsbehörde ist alarmiert: Eine Reisende aus China ist auf ihrem Passfoto kaum wiederzuerkennen - ihre Ohren sehen völlig anders aus. Ein Bierbrauset aus Kalifornien entpuppt sich als gefährliche Überraschung, und ein Passagier aus dem Libanon versteckt Zigaretten in seiner Unterwäsche. Zudem müssen farbenprächtige Insekten aus New York auf ihre Artbestimmung warten.

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