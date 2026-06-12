Border Patrol Südamerika: Falsches SpielJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Südamerika
Folge vom 12.06.2026: Border Patrol Südamerika: Falsches Spiel
31 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
In Santiago de Chile kontrolliert die Antidrogenbrigade einen Flug aus Iquique. Vier Reisende geben sich als Saisonarbeiter aus - doch bei einem fällt ein ungewöhnlich schwerer Koffer auf. Die Ermittler entdecken bald, dass mehr darin steckt, als der Besitzer zugeben will. Kurz darauf sorgt ein weiterer Passagier aus den USA für Aufsehen: Seine Koffer sind prall gefüllt mit Sammlerfiguren, deren Wert er kaum belegen kann - ein Fall, der Fragen aufwirft.
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Genre:Reality, Unterhaltung, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: welt