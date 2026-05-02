Border Patrol Südamerika: Zoll auf vier PfotenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Südamerika
Folge vom 02.05.2026: Border Patrol Südamerika: Zoll auf vier Pfoten
28 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Eine junge Kolumbianerin wirkt nervös - unter ihrer Kleidung verbirgt sich mehr, als sie preisgeben will. Währenddessen gerät eine britische Passagierin ins Visier der Beamten: Ihr Ausweis wirft Fragen auf, und ein zweiter Pass sorgt für noch mehr Rätsel. Auch ein Paar auf Inlandsreise gerät unter Verdacht - die Spürhunde wittern etwas Unerlaubtes.
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Genre:Reality, Unterhaltung, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: welt