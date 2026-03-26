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Border Patrol Südamerika

Border Patrol Südamerika: Der Fahrradkurier

WELTFolge vom 26.03.2026
Border Patrol Südamerika: Der Fahrradkurier

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Border Patrol Südamerika

Folge vom 26.03.2026: Border Patrol Südamerika: Der Fahrradkurier

28 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Am Flughafen von Santiago de Chile läuft die Arbeit der Zollbeamten auf Hochtouren: In einem Frachtpaket voller Fahrradstoßdämpfer entdecken sie mithilfe des Röntgenscanners verdächtiges organisches Material. Währenddessen sorgt ein Passagier aus Miami mit übergroßem Gepäck und fehlenden Quittungen für Aufsehen - und ein Diebstahl im Duty-Free-Shop entpuppt sich als interner Betrug.

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