Geheimfach mit SchalterJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 10: Geheimfach mit Schalter
42 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12
Ein Sattelschlepper auf dem Weg nach Austin zeigt im Röntgenbild Auffälligkeiten. Die Beamten an der Pharr Bridge gehen der Sache auf den Grund und können am Ende fast 90 Kilogramm Kokain sicherstellen. In Progreso wirkt ein junger Mann bei der Einreise nervös. Schnell wird klar, warum: Er hat sich eine Tüte mit verschreibungspflichtigen Medikamenten ans Bein geklebt.
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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bossanova Limited