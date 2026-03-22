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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Geheimfach mit Schalter

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 10vom 22.03.2026
Geheimfach mit Schalter

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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 10: Geheimfach mit Schalter

42 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12

Ein Sattelschlepper auf dem Weg nach Austin zeigt im Röntgenbild Auffälligkeiten. Die Beamten an der Pharr Bridge gehen der Sache auf den Grund und können am Ende fast 90 Kilogramm Kokain sicherstellen. In Progreso wirkt ein junger Mann bei der Einreise nervös. Schnell wird klar, warum: Er hat sich eine Tüte mit verschreibungspflichtigen Medikamenten ans Bein geklebt.

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