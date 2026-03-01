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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Kurioser Kaffee

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 11vom 29.03.2026
Kurioser Kaffee

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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 11: Kurioser Kaffee

42 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 12

An der McAllen-Hidalgo International Bridge kommt ein Mann an, der regelmäßig mexikanische Delikatessen für Verwandte in die USA bringt. Allerdings hat er jede Menge Kaffee bei sich, den man auch dort käuflich erwerben kann. Zudem fühlt sich der Inhalt der Beutel seltsam an. Ein Paar aus Kanada möchte zu einem College-Footballspiel, doch ein Fund in seinem Auto könnte die Reisepläne vereiteln.

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