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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Im Namen von Alfonso

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 12vom 23.06.2026
Im Namen von Alfonso

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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 12: Im Namen von Alfonso

42 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Eine Frau wird bei der Einreise festgenommen - ein Haftbefehl wegen Diebstahls liegt vor. Sie beteuert ihre Unschuld, doch die Behörden sind unerbittlich. Die Spürhunde entdecken Diätpillen im Wert von mehreren tausend Dollar, kunstvoll im Armaturenbrett versteckt. Für die Schmugglerin drohen empfindliche Strafen. Ein Kurier auf dem Weg nach Mexiko ahnt nicht, dass in seiner Fracht eine Waffe verborgen ist - die Kartelle nutzen ahnungslose Fahrer für ihre Geschäfte.

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