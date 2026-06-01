Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 9: Der Stand-up-Comedian
42 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Die Grenzbeamten stoßen tagtäglich auf gefährliche Schmuggelware: Ein Comedian führt unwissentlich tödliches Fentanyl statt Xanax mit sich, ein Busfahrer transportiert eine zerlegte Pistole, und ein Mann versucht, mit Cannabis und Bargeld die Kontrolle zu umgehen. Zudem wird ein Kind als vermisst gemeldet, dessen Mutter ihre Identität beweisen muss.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Bossanova Limited