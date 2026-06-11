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Boruto

Himawaris Entführung

ProSieben MAXXFolge vom 11.06.2026
Himawaris Entführung

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Boruto

Folge vom 11.06.2026: Himawaris Entführung

23 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12

Auf dem Nachhauseweg werden Himawari und Osuka von maskierten Männern entführt. Die Verbrecher fordern Lösegeld für die Freilassung der Mädchen. Als der Anführer erfährt, dass Himwari die Tochter des Hokage ist, plant er, sie gewinnbringend zu verkaufen. Kawaki und Kae begeben sich derweil auf die Suche nach den Vermissten.

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