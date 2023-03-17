Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Flaute im Bett – so geht's wieder ab!

SAT.1Staffel 2Folge 15vom 17.03.2023
Flaute im Bett – so geht's wieder ab!

Britt - Der Talk

Folge 15: Flaute im Bett – so geht's wieder ab!

34 Min.Folge vom 17.03.2023Ab 12

Wie verändert sich Sex im Laufe des Lebens? Mit 56 Jahren sagt Natascha, dass mit wachsender Erfahrung auch die Freude steigt. Talkgast Katja ist in ihren Wechseljahren und stellt bei sich eine verminderte Libido fest. Wie sie und ihr Mann damit umgehen und welche Tipps Coach Nicole für das Paar hat - darüber wird heute bei "Britt - der Talk" gesprochen.

