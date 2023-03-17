Flaute im Bett – so geht’s wieder ab!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 15: Flaute im Bett – so geht’s wieder ab!
34 Min.Folge vom 17.03.2023Ab 12
Wie verändert sich Sex im Laufe des Lebens? Mit 56 Jahren sagt Natascha, dass mit wachsender Erfahrung auch die Freude steigt. Talkgast Katja ist in ihren Wechseljahren und stellt bei sich eine verminderte Libido fest. Wie sie und ihr Mann damit umgehen und welche Tipps Coach Nicole für das Paar hat - darüber wird heute bei "Britt - der Talk" gesprochen.
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1